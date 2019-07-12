2019-07-12T09:21:15+03:00
Общество

Из-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границу

В Омской области уже около 50 тысяч «невыездных»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границуИз-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границуФото: Олег ЗОЛОТО
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Всех омичей, кто задолжал по алиментам, кредитам и коммунальным платежам, судебные приставы сделали «невыездными» за границу. В нашем регионе уже около 50 тысяч таких людей. Их общий долг насчитывает около 6,8 миллиардов рублей.

Для многих омичей ограничение на выезд за границу становится неприятным сюрпризом перед отъездом в отпуск. Ведь данные о должниках, которым запрещен выезд из страны, передаются пограничникам.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, такой неприятный сюрприз при выезде в Казахстан обнаружил 61-летний омич. Он задолжал по кредиту 56 тысяч, поэтому за границу его не пустили, а выехать удалось только его супруге. Как оказалось, ограничение выезда для многих омичей – действенная мера. Пенсионер, вернувшись домой, за 2 дня нашел день и выплатил долг, а после смог уехать в Казахстан к супруге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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