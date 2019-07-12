В пожаре в Омской области погибла девочка-инвалид

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-12T08:45:10+03:00

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Страшный пожар случился в селе Богодуховка в Павлоградском районе Омской области. Там загорелся частный дом. Известно, что там проживала благополучная семья с двумя детьми – 8 и 13 лет.

В тот злосчастный день мама девочек вышла в магазин, а папа был на работе. Старшая девочка играла во дворе дома, когда заметила сильный дым и огонь из окна. Она побежала в дом, вход в который на тот момент уже был охвачен пламенем и едким дымом, однако спасти свою младшую сестру-инвалида, которая играла на кухне, она не смогла.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета, девочка, не сумев войти в дом, побежала звать на помощь соседей, они вызвали пожарных. Но 8-летнюю девочку спасти не удалось – дом выгорел полностью.

Причина пожара пока неизвестна, ее сейчас пытаются установить следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU