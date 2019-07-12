Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевками
Некоторым омичам в этом году пришлось остаться без отдыха. Все произошло из-за 31-летней владелицы одной из туристических фирм. Женщина собрала деньги с туристов, но так и не забронировала им отели и не оформила авиабилеты. Когда клиенты попытались с ней связаться, женщина попросту пропала.
Как сообщили в полиции, сейчас к ним поступило 35 одинаковых заявлений от туристов. Сумма ущерба оценивается в 4 миллиона рублей. В основном, все они пришли в эту турфирму не в первый раз.
Например, 38-летняя омичка, покупавшая в турфирме на Карла Маркса путевки не раз, обратилась туда снова в начале этого лета – она хотела оформить путевки в летний лагерь для своих детей. Она перевела 63 на счет фирмы, но отдых детей так и не состоялся.
Турагентство закрыли только в начале июля. Известно, что мошенницу уже опросили в полиции. Сколько еще людей пострадало, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU