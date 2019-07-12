2019-07-12T08:28:50+03:00
Происшествия

Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевками

В полицию обратились уже 35 омичей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевкамиТурагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевкамиФото: Евгения ГУСЕВА
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Некоторым омичам в этом году пришлось остаться без отдыха. Все произошло из-за 31-летней владелицы одной из туристических фирм. Женщина собрала деньги с туристов, но так и не забронировала им отели и не оформила авиабилеты. Когда клиенты попытались с ней связаться, женщина попросту пропала.

Как сообщили в полиции, сейчас к ним поступило 35 одинаковых заявлений от туристов. Сумма ущерба оценивается в 4 миллиона рублей. В основном, все они пришли в эту турфирму не в первый раз.

Например, 38-летняя омичка, покупавшая в турфирме на Карла Маркса путевки не раз, обратилась туда снова в начале этого лета – она хотела оформить путевки в летний лагерь для своих детей. Она перевела 63 на счет фирмы, но отдых детей так и не состоялся.

Турагентство закрыли только в начале июля. Известно, что мошенницу уже опросили в полиции. Сколько еще людей пострадало, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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