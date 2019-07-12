В КХЛ объяснили, почему омский «Авангард» не будет играть в Западной конференции

СЕГОДНЯ 06:54 2019-07-12T06:54:17+03:00

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«Авангард» вот уже второй сезон будет проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе. Напомним, туда омичи уехали после проблем со стадионом «Арена-Омск», который признали аварийным и будут сносить. Новый стадион в Омске построят только к 2023 году, поэтому до этого времени омичам придется играть в Подмосковье. Именно в связи с этим возникали вопросы о переводе омичей в Западную конференцию.

Однако, как выяснилось, КХЛ такой вариант не рассматривает. Об этом на официальной презентации календаря КХЛ сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

- Перевод «Авангарда» в Западную конференцию признали нецелесообразным, – цитирует Кобылянского «Спорт-Экспресс». – В таком случае для зрителей растает последняя надежда, что клуб вернется в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU