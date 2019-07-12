Стало известно, кого в Омске оштрафовали первым по новому закону о тишине

СЕГОДНЯ 06:05 2019-07-12T06:05:17+03:00

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С июля внесли поправки в закон о тишине. Если раньше по жалобам соседей полицейские могли лишь приехать и просто попытаться поговорить с нарушителям, то теперь они получили право штрафовать буянов. За шум с 23 до 9 часов и в обеденное время с 13 до 14 часов можно нарваться на штраф от 500 до 3000 рублей. И омские полицейские уже составили первый протокол и вынесли первый штраф нарушителю.

Как рассказали в УМВД по Омской области, один из жителей квартиры по улице Красный Путь решил после 23 часов поиграть на музыкальных инструментах. Перебудил ночью всех соседей, те пожаловались в полицию. Приехавшие сотрудники оштрафовали нарушителя. За повторный шум в ночное время ему грозит уже наказание от 1 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU