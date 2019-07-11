2019-07-11T14:50:49+03:00
Общество

Омский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» накануне

Видеозаписи могут помочь в раскрытии преступления
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» наканунеОмский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» наканунеФото: Олег ЗОЛОТО
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Омский следственный комитет просит помочь водителей, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» 10 июля. Следователей интересуют водители с авторегистраторами, которые проезжали 59-й километр трассы и которые могут предоставить видеозаписи. Всех, кто может помочь с видеозаписью, просят позвонить на телефон доверия следственного комитета: 395-606. По желанию, обратиться можно анонимно.

Информация с видеорегистраторов может помочь следователям в установлении обстоятельств гибели 50-летнего водителя «Газели», труп которого с огнестрельным ранением обнаружили на 59-м километре трассы. Сейчас рассматриваются две версии совершения преступления: убийство и самоубийство. Видеозаписи помогут выяснить, что же там произошло на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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