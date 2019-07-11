СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-11T14:38:51+03:00

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Пьяного омича остановили на улице Осминина в Чкаловском поселке. Несмотря на то, что мужчину раньше уже лишили прав за вождение в нетрезвом виде, омич снова, напившись, сел за руль своей машины «ВАЗ-21074». Омича сотрудники ДПС попросили «подышать в трубочку», чтобы подтвердить то, что он пьян.

Однако мужчина сообщил, что будет делать это только у нарколога, а не в машине ДПС. После этого он начал буянить. Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчина сначала попытался убежать, а затем ругаться матом. После этого омич попытался разбить стекло в служебной машине, но у него ничего не вышло.

Мужчину доставили в полицейский участок, где на него составили несколько протоколов. В ближайшее время на него заведут уголовное дело за повторное вождение в пьяном виде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/719658" frameborder="0"></iframe> Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно.

ИСТОЧНИК KP.RU