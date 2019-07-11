В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме

СЕГОДНЯ 13:38 2019-07-11T13:38:16+03:00

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Сегодня ночью серьезный пожар случился в городке Нефтяников. Там загорелся жилой дом на улице Забайкальская. Всего в доме 16 квартир и к приезду пожарных огнем была охвачена половина из них. Пламя распространилось на оба этажа и крышу, в подъезде был густой дым.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, 9 человек смогли выбежать на улицу самостоятельно, еще одного человека вывели спасатели. На тушение дома выезжали 7 пожарных машин и 32 спасателя. Они тушили огонь на протяжении 3 часов, была угроза того, что он мог перекинуться на соседний дом. Когда с огнем удалось справиться, выяснилось, что пламенем оказались повреждены 8 квартир. Причины возгорания пока уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU