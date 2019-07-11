В Омске накрыли подпольное казино

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-11T12:44:44+03:00

Организаторы в день могли заработать до 700 тысяч рублей

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В Омске на протяжении трех лет были открыты подпольные казино, которые располагались в подвалах домов, в павильонах на некоторых остановках и одно нежилое помещение в районе Казачьего рынка. Всю сеть организовали два человека, их сейчас не нашли – они объявлены в федеральный розыск. Однако уголовное дело в отношении остальных - менеджеры по персоналу, администраторы, начальник охраны, всего 13 человек, уже передали в суд.

Всего помещений, где были организованы азартные игры, было 15. Доход каждой точки оценивается от 30 до 50 тысяч в день. То есть организаторы могли получать до 750 тысяч в день.

- При осмотре помещений следователями изъято компьютерное оборудование - более 40 единиц, а также свыше 1 миллиона рублей. Обвиняемые вину в совершении преступления не признали, - сообщили в следственном комитете.

Сейчас уголовные дела 11 человек уже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU