В Омске накрыли подпольное казино
В Омске на протяжении трех лет были открыты подпольные казино, которые располагались в подвалах домов, в павильонах на некоторых остановках и одно нежилое помещение в районе Казачьего рынка. Всю сеть организовали два человека, их сейчас не нашли – они объявлены в федеральный розыск. Однако уголовное дело в отношении остальных - менеджеры по персоналу, администраторы, начальник охраны, всего 13 человек, уже передали в суд.
Всего помещений, где были организованы азартные игры, было 15. Доход каждой точки оценивается от 30 до 50 тысяч в день. То есть организаторы могли получать до 750 тысяч в день.
- При осмотре помещений следователями изъято компьютерное оборудование - более 40 единиц, а также свыше 1 миллиона рублей. Обвиняемые вину в совершении преступления не признали, - сообщили в следственном комитете.
Сейчас уголовные дела 11 человек уже переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU