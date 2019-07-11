2019-07-11T12:44:44+03:00
Общество

В Омске накрыли подпольное казино

Организаторы в день могли заработать до 700 тысяч рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске накрыли подпольное казиноВ Омске накрыли подпольное казиноФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

В Омске на протяжении трех лет были открыты подпольные казино, которые располагались в подвалах домов, в павильонах на некоторых остановках и одно нежилое помещение в районе Казачьего рынка. Всю сеть организовали два человека, их сейчас не нашли – они объявлены в федеральный розыск. Однако уголовное дело в отношении остальных - менеджеры по персоналу, администраторы, начальник охраны, всего 13 человек, уже передали в суд.

Всего помещений, где были организованы азартные игры, было 15. Доход каждой точки оценивается от 30 до 50 тысяч в день. То есть организаторы могли получать до 750 тысяч в день.

- При осмотре помещений следователями изъято компьютерное оборудование - более 40 единиц, а также свыше 1 миллиона рублей. Обвиняемые вину в совершении преступления не признали, - сообщили в следственном комитете.

Сейчас уголовные дела 11 человек уже переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно
Регоператор пересчитает плату за мусор жителям многоквартирных домов за весь апрель
В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме
Омский регоператор объяснил порядок обращения с медицинскими отходами
В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня
В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад
Омская школьница, пропавшая накануне, пришла домой сама
«Росводоканал» приступает к строительству теплофикационного модуля для утилизации илового осадка в Омске
Омич в рясе священника, ругающийся на прохожих, больше не служит в церкви
Стало известно, сколько продержится жара в Омске
«Ростелеком» вывел платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень
Tele2 обновила приложение «Мой Tele2»
На поддельных полисах ОСАГО омич заработал 420 тысяч рублей
Омич взламывал по ночам киоски и кафе и воровал оттуда продукты
В Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из дома
Омич отсудил у работодателя 250 тысяч за перелом позвоночника
«Я этого не совершал» - «омский мимино», обвиняемый в убийстве из ревности, отрицает свою причастность
Стало известно, кто из артистов может дать бесплатный концерт в Омске на День города
В «Газели» под Омском нашли труп водителя с огнестрелом
В Омске не нашлось гостиницы для проведения молодежного чемпионата по хоккею
На «День омича» перекроют улицы в центре города
В Омске «знахарка», пристававшая к подростку, выманила у нее сережки
Омичка на байке влетела в легковушку на трассе
Молоко с «Меркурия»: как устроена новая система молочного регулирования
В Омске перевернулось такси с пассажирами внутри
Омичу за нападение на таксиста дали 10 лет колонии