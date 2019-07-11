2019-07-11T11:39:53+03:00
Общество

В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад

Он поехал устраиваться на работу и пропал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назадВ Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назадФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске разыскивают 45-летнего Дмитрия Мавлютова. Он уехал из своего дома в поселке Полтавка еще 15 июня. Мужчина поехал в Омск, чтобы устроиться на работу и пропал. Родственники мужчины не смогли с ним связаться и обратились в полицию.

- Приметы Дмитрия Тимуровича: на вид 45–50 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. На момент ухода был одет в синюю джинсовую рубашку, синие джинсы, серые кроссовки, черную кепку, - сообщили в полиции.

Всем, кто что-то может сказать о местоположении Дмитрия или видео его, просят сообщить по телефонам в полицию: 79-33-89, 79-25-28 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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