2019-07-11T10:59:09+03:00
Общество

Омская школьница, пропавшая накануне, пришла домой сама

Она была у подруги
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская школьница, пропавшая накануне, пришла домой самаОмская школьница, пропавшая накануне, пришла домой самаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Дарья Белова ушла на прогулку из дома по Космическому проспекту накануне вечером. Однако спустя некоторое время домой она не вернулась, а родители не смогли до нее дозвониться. После этого родители 13-летней школьницы пошли в полицию.

Юную беглянку искали патрули, полицейские опрашивали ее друзей и знакомых, проверяли социальные сети. Однако к утру школьница узнала, что ее ищут и вернулась домой сама.

- Противоправных действий в отношении нее совершено не было. В настоящее время инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску с подростком и ее родителями проводится профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома, - рассказали в полиции.

Оказалось, что школьница ночевала у своей подруги в Октябрьском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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