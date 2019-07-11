Омская школьница, пропавшая накануне, пришла домой сама

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-11T10:59:09+03:00

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Дарья Белова ушла на прогулку из дома по Космическому проспекту накануне вечером. Однако спустя некоторое время домой она не вернулась, а родители не смогли до нее дозвониться. После этого родители 13-летней школьницы пошли в полицию.

Юную беглянку искали патрули, полицейские опрашивали ее друзей и знакомых, проверяли социальные сети. Однако к утру школьница узнала, что ее ищут и вернулась домой сама.

- Противоправных действий в отношении нее совершено не было. В настоящее время инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции № 6 УМВД России по городу Омску с подростком и ее родителями проводится профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома, - рассказали в полиции.

Оказалось, что школьница ночевала у своей подруги в Октябрьском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU