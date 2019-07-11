Омич в рясе священника, ругающийся на прохожих, больше не служит в церкви

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-11T10:43:51+03:00

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Накануне в соцсети омичи выложили видео, на котором запечатлели мужчину в рясе священника. Он приставал к прохожим и угрожал им, а также нецензурно выражался и всячески пытался обратить на себя внимание. Такое вопиющее поведение со стороны священнослужителя шокировало омичей и «Комсомолка» обратилась за комментарием к омской епархии. Там пояснили, что данный человек уже давно был отстранен от службы в церкви.

- На видео омичи засняли бывшего священника Омской епархии Алексия Колмогорова, который давно отстранен по известной причине. Он страдал от алкоголизма, и за его поведение его отстранили еще в середине 90-х годов. Мы сожалеем о его поведении. С этого времени он периодически пугает людей своими выходками. Возможности насильно снять с него рясу у нас нет, разговорами тут уже тоже не поможешь. Полагаю, к нему нужно относиться как к серьезно больному человеку, - рассказал Протоиерей Омской епархии Дмитрий ОЛИХОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU