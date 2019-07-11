Стало известно, сколько продержится жара в Омске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-11T10:24:36+03:00

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В Омске уже несколько дней стоит жаркая погода. Синоптики рассказали, сколько омичам еще осталось терпеть невыносимую жару. Прогноз для любителей прохладной погоды неутешительный – жара свыше 30 градусов продержится в Омске еще как минимум две недели.

По данным открытых интернет-источников, начиная с сегодняшнего дня температура в городе будет постепенно повышаться. С 11 июля по 24 июля ожидается от +28 до +33 градусов днем. Дождей в этот период не ожидается.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Росгидромет, жаркий и сухой воздух в Омск пришел из тропиков и субтропиков, Индии, Пакистана и Ирана. Второй очаг тепла пришел через Среднюю Азию, Узбекистан, через Арал, вдоль Каспия. Из-за этого температура у нас в регионе несколько выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU