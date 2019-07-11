Омич взламывал по ночам киоски и кафе и воровал оттуда продукты

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-11T08:56:50+03:00

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В течение июня в отделы полицию по всему Омску поступали заявления от владельцев киосков и кафе на остановках. Все владельцы говорили о том, что киоски были взломаны, а оттуда украдены деньги и продукты. Все киоски были взломаны ночь, у них были вырезаны фрагменты дверей или рольставен. Спустя некоторое время воришку все же удалось поймать – его вычислили по камерам видеонаблюдения.

- На нескольких был запечатлен один и тот же молодой человек. Полицейские установили личность подозреваемого. 21-летнего жителя Ленинского округа, ранее судимого за имущественные преступления, оперативники задержали по месту жительства, - рассказали в пресс-службе полиции.

Омич взламывал по ночам киоски и кафе и воровал оттуда продуктыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

На молодого омича завели 6 уголовных дел. Ущерб владельцы киосков оценили в 70 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы. Деньги грабитель потратил на букет из 35 роз и на различные мелочи.

Серия краж из торговых павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU