2019-07-11T08:03:49+03:00
Общество

В Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из дома

Она пропала на Космическом проспекте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из домаВ Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из домаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло накануне вечером. 13-летняя Дарья Белова вышла на прогулку из дома на Космическом проспекте. Девочку ждали дома родители, но спустя некоторое время они не смогли до нее дозвониться, а когда на улице стемнело, они обратились в полицию.

- Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые волнистые ниже плеч, глаза карие. На предплечье левой руки след от ожога 7 см. На момент ухода была одета в куртку джинсовую голубую до пояса, джинсы голубые, футболку красную, балетки синего цвет, - рассказали в полиции.

Любую информацию о местонахождении девочки нужно сообщить по телефонам полиции: 79-34-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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