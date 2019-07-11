В Омске ищут 13-летнюю девочку, ушедшую из дома
Все произошло накануне вечером. 13-летняя Дарья Белова вышла на прогулку из дома на Космическом проспекте. Девочку ждали дома родители, но спустя некоторое время они не смогли до нее дозвониться, а когда на улице стемнело, они обратились в полицию.
- Приметы разыскиваемой: на вид 13-14 лет, рост 165 см, телосложение среднее, волосы русые волнистые ниже плеч, глаза карие. На предплечье левой руки след от ожога 7 см. На момент ухода была одета в куртку джинсовую голубую до пояса, джинсы голубые, футболку красную, балетки синего цвет, - рассказали в полиции.
Любую информацию о местонахождении девочки нужно сообщить по телефонам полиции: 79-34-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU