Омич отсудил у работодателя 250 тысяч за перелом позвоночника

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-11T07:41:28+03:00

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Все произошло при отделке фасада трансформаторной подстанции в ЖК «Прибрежный» на Левом берегу. Омич работал там строителем и находился на строительных лесах.

- Он стал перешагивать на соседние леса через боковую раму, на которой отсутствовало горизонтальное ограждение. В этой время ригель, на который укладывается настил на лесах, сместился и настил провалился вниз. В результате мужчина упал с высоты более 4 метров, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Рабочего госпитализировали в больницу с переломом позвоночника. После частичного выздоровления мужчина обратился в суд и потребовал компенсации от работодателя. Суд присудил выплатить ему 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU