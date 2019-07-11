«Я этого не совершал» - «омский мимино», обвиняемый в убийстве из ревности, отрицает свою причастность

СЕГОДНЯ 04:30 2019-07-11T07:02:28+03:00

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Все произошло накануне днем. Проезжающие по трассе Азово-Шербакуль водители заметили припаркованную на обочине «Газель». Когда кто-то из неравнодушных водителей туда заглянул, то увидел там мертвого водителя с огнестрельным ранением. Им оказался местный житель. Приехавшие следователи сразу выдвинули две версии - убийство и самоубийство.

Главным подозреваемым в убийстве сразу стал Вадим Остапов, более известный как «омский мимино». На него указали местные жители и родственники убитого. Остапов прославился тем, что бесплатно на своей маршрутке возил всех желающих из отдаленных сел, которые испытывают проблемы с транспортным сообщением. За такое его даже хотели наказать местные маршрутчики, лишившиеся прибыли.

Местные жители обвиняют Остапова в убийстве на почве ревности - якобы он убил конкурента, с которым гуляла его жена.Сейчас его уже допросили следователи. Однако он уже написал на своей страничке в Facebook, что он ни в чем не виноват. Отметим, что Остапов уже имеет срок за подобное преступление.

- Меня обвиняют в преступлении, которое я не совершал - убийство в Азово. Если получится чем-то поддержать, очень буду благодарен, - сказал маршрутчик.

ИСТОЧНИК KP.RU