Стало известно, кто из артистов может дать бесплатный концерт в Омске на День города

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-10T20:08:35+03:00

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День города в этом году выпадает на 3 августа. Обычно в мэрии приглашают популярных исполнителей, которые дают в Омске бесплатный концерт. Ранее перед жителями выступали Serebro, Надежда Бабкина, Басков и другие. В этом же году концерт омичам может дать известный шансонье Жека. На это косвенно указывает сообщение в официальной группе Международного Фестиваля Фейерверков.

- Музыкальным Фестиваля Фейерверков "Зажигаем Звезды" станет звезда Радио Шансон - ЖЕКА (Евгений Григорьев). Артист даст концерт на главной праздничной сцене "Зеленого Острова" и войдет в состав жюри для оценки выступления команд пиротехников, - говорится там.

Однако официального подтверждения того, что на День города в Омске выступит именно этот артист, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU