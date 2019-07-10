В «Газели» под Омском нашли труп водителя с огнестрелом

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-10T14:37:53+03:00

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О произошедшем стало известно благодаря социальным сетям. Омичи рассказали, что на трассе Азово-Шербакуль стоит больше 10 различных автомобилей – место окружили сотрудники полиции и следователей, также там стоит машина прощального кортежа. Проезжающий мимо омич сообщил, что в «Газели» на обочине нашли тело водителя. У мужчины несколько огнестрельных ранений. Эту информацию уже подтвердили в следственном комитете.

В комментариях местные жители написали, что водителя убили из ревности. Они рассказали, что это сделал местный житель за то, что водитель гулял с его женой. По предварительным данным, у выстрелившего мужчины уже есть срок за подобное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU