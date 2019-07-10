На «День омича» перекроют улицы в центре города
День омича в этом году пройдет 20 июня. Из-за праздника для всех жителей города в центре перекроют несколько улиц – они станут пешеходными на время массовых мероприятий. Улицы будут закрыты два дня.
- Временное ограничение движения всех видов транспорта с 09:00 20 июля до 06:00 21 июля 2019 года планируется на улице Ленина — на участке от улицы Тарской до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева. В указанные часы также будет закрыто движение на улице Герцена — на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, - предупредили автомобилистов в городской мэрии.
На время ограничений движения омичей просят быть внимательными и обращать внимание на временные дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU