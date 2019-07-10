СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-10T13:43:32+03:00

В Омске «знахарка», пристававшая к подростку, выманила у нее сережки Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В обмен на них она подсунула ребенку фальшивые купюры и камень

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Женщина стала приставать к 17-летней девочке прямо на остановке по улице 6-я Станционная накануне днем. Женщина сначала спросила время у девочки, а потом сказала ей, что на ее маму наложена порча. Мошенница напугала девочку и убедила ее провести ритуал в безлюдном месте. Подросток отдала женщине золотые сережки и 250 рублей.

После ритуала женщина вернула платок, в котором школьница позже нашла камень несколько поддельных купюр. Родители школьницы пошли в полицию, однако мошенницу пока не нашли.

- Приметы подозреваемой: на вид 25-30 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, прямые темные волосы, глаза карие, смуглая кожа. Была одета в голубую футболку с белыми надписями и темно-синие джинсы. При себе имела бежевую сумку прямоугольной формы, - рассказали в полиции.

Омичей, видевших женщину, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-25-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU