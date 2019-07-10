Омичу за нападение на таксиста дали 10 лет колонии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-10T11:45:31+03:00

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Все произошло в Калачинском районе Омской области. 25-летний местный житель сильно напился и решил пойти на грабеж. Он заранее подготовился – взял с собой кухонный нож и выбрал жертву, ей оказался водитель такси. Приехавшему на вызов таксисту он назвал адрес за пределами города. Там он напал на таксиста и 15 раз ударил его ножом. Однако водитель не только оказал активное сопротивление, но и смог выбежать из машины. На обидчика завели уголовное дело.

- В судебном заседании фигурант дела вину в инкриминируемых преступлениях не признал, однако стороной государственного обвинения суду представлены убедительные доказательства его виновности, - рассказали в прокуратуре.

Нападавшему омичу дали 10 лет тюрьмы. Также он должен будет выплатить таксисту компенсацию в 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU