Омича, пытавшегося откупить жену, будут судить за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-10T11:06:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Супругу омича поймали на нелегальной продаже сигарет – она торговала сигаретами без акцизных марок. На женщину завели административное дело. Узнав об этом, супруг предпринимательницы решил ее «спасти». Полицейскому, который оформлял протокол о нарушении, предприимчивый омич предложил 20 тысяч рублей за то, чтобы его жену не наказывали.

- Взятка была отвергнута сотрудником полиции, после чего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки за совершение заведомо незаконного бездействия», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сейчас дело 51-летнего мужчины будет рассматривать Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU