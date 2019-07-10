2019-07-10T10:29:10+03:00
Общество

За убийство собаки омич может получить 5 лет тюрьмы

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За убийство собаки омич может получить 5 лет тюрьмыЗа убийство собаки омич может получить 5 лет тюрьмыФото: Евгения ГУСЕВА
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Жуткая история произошла в Калачинске совсем недавно. Щенок по кличке Жужа был любимцем 84-летней пенсионерки. Однако питомец забивался в самый дальний угол дома, когда в гости к бабушке приходил ее внук. Он издевался над собакой, но ей всегда удавалось убежать, пока однажды щенок все-таки не попал в руки живодера. Мужчина избил животное, и щенок скончался от мучительной боли.

Как сообщили в пресс-службе полиции, мужчину уже задержали. На него завели уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными. Так как совсем недавно наказание за такое преступление ужесточили, омичу может грозить до 5 лет тюрьмы. Помимо этого, на него завели еще одно дело за кражу и наркотики – по всей видимости, их употребление и вызвало такую жестокость по отношению к питомцу пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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