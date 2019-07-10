2019-07-10T08:37:14+03:00
Общество

В Омске иномарка провалилась в ливневку

Колесо машины пробило решетку и угодило в яму [фото]
Станислав МУХИН
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Решетка сломалась и колесо провалилось в яму.Решетка сломалась и колесо провалилось в яму.Фото: ВКонтакте
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Неприятная ситуация случилась с одним из автомобилистов. Об опасности омич предупредил других водителей в социальных сетях и показал фото происшествия. Во время движения его машина наехала на люк ливневой канализации на улице Богдана Хмельницкого. Решетка сломалась и колесо провалилось в яму.

- Будьте аккуратны на улице Богдана Хмельницкого, 160! Перед поворотом на улицу Маяковского сломана решетка канализации в правой полосе и в плотном трафике можно "нырнуть" в яму, что и случилось со мной. Спасибо парням, что выдернули, - написал автомобилист в социальных сетях.

Горожане в комментариях говорят, что решетки постоянно воруют сами омичи и сдают ее на металлолом. Из-за этого нередко властям приходится ставить на люки даже деревянные решетки.

- К сожалению, такая проблема, действительно, существует. Чугунные решетки постоянно воруют. Мы передадим информацию в соответствующую службу, чтобы дождеприемные колодцы закрыли, - прокомментировали ситуацию в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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