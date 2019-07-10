Мэр Фадина поручила разобраться с заброшенными котлованами в Омске

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-10T09:50:25+03:00

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Глава города Оксана Фадина совершила сегодня рабочую поездку по Октябрьскому округу. В ходе осмотра одной из площадок она обратила внимание на заброшенный котлован. Градоначальница поручила подчиненным разобраться с такими объектами в Омске. Всего их в городе, как оказалось, больше сотни.

- Мы во всех округах провели работу и составили реестр таких вот «водоемов». Оказалось, что их 113. Это много. И в этой ситуации нельзя ограничиться табличкой «Купание запрещено», нужно приводить все это в порядок: заравнивать, огораживать, - сказала Оксана Фадина. - У нас появилась дорожная карта, будем выходить на застройщиков, возвращать землю в оборот, привлекать порядочных арендаторов, которые смогут на таких участках работать.

Добавим, что в конце апреля на улице Малиновского произошла трагедия. Несколько детей провалились под лед на котловане. Спасать их героически бросился ученик юнармии Артур Рахимов. Однако он и еще один ребенок утонули.

ИСТОЧНИК KP.RU