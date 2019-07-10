В Омске на бульваре Мартынова появятся светящиеся деревья

СЕГОДНЯ 05:08 2019-07-10T05:08:09+03:00

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В Омске начался второй этап благоустройства бульвара Мартынова. После торгов подрядчик уже приступил к работам. Все недочеты и замечания жителей рабочие будут устранять. По просьбам жителей в этом месте появится и общественный туалет. Здесь сделают открытую площадку в виде амфитеатра.

- Также предстоит обустроить тренажерную зону и установить протяженную перголу. Она будет расположена вдоль всей центральной аллеи и будет представлять собой шесть 10-метровых блоков с расстоянием между арками в три метра, - говорится в сообщении пресс-службы омской мэрии. - Также будет смонтирована ливневая канализация для отвода дождевой и талой воды, установлены ограждения по всему периметру пешеходной зоны бульвара. Впервые в нашем городе будут смонтированы архитектурная подсветка аллей и элементы праздничного оформления.

ИСТОЧНИК KP.RU