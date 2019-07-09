В Омске не будут запускать ночные автобусы и маршрутки

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-09T14:34:54+03:00

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В Омске недавно обсуждали возможный запуск ночных автобусов для омичей. Среди горожан даже проводили соцопрос, в котором большинство омичей проголосовали «за» введение таких автобусов, так как из некоторых частей города уехать проблематично даже в вечернее время, не говоря уже о ночи. Однако в дептрансе считают, что запускать автобусы ночью – нерентабельно. Ведь они будут ходить полупустыми, а значит не приносить прибыль городу. Омичам предлагают воспользоваться такси, которое по мнению директора департамента транспорта мэрии Александра Вялкова, стоит всего 100 рублей.

- Как обычный гражданин я задаюсь вопросом: а куда бы я поехал в 12 часов ночи? Наверное, никуда бы не поехал. Если это какие-то развлекательные централизованные мероприятия, мы специально подаём автобусы, максимально делаем всё для того, чтобы люди могли добраться до дома. Мы даже в этой части всегда перестраховываемся. Это вообще особая история. В обычные дни если в ночи идёт автобус, то стопроцентно неполный. Кто-то за это должен платить, и частные перевозчики сказали: мы — нет, - рассказал Вялков в интервью «НГС55»

Также он считает, что такое могут себе позволить только богатые регионы, например, в 9-10 вечера в Москве уже ходят полупустые автобусы и трамваи, но Москва может позволить оплату нерентабельного транспорта для комфорта горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU