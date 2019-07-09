Омск оказался на втором месте рейтинга самых грязных городов России

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-09T14:04:19+03:00

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Агентство «Zoom Market» составило рейтинг городов России по степени их загрязненности. Он формировался исключительно на основе социологического опроса, который проводили в 25 городах в июле этого года. Всем участникам опроса, жителям из разных городов, задавили два вопроса: «Вы считаете свой город грязным?» и «В этом виноваты жители или городские службы?».

По итогам анализа ответов, Омск попал на вторую строчку рейтинга городов и оказался практически самым грязным по мнению жителей. Грязнее всего был оценен только города Махачкала – он на основе опроса местных жителей стоит на 1 месте рейтинга. Тройку лидеров замыкает Брянск. Наименее загрязненными оказались Санкт-Петербург и Москва, они заняли 24 и 25 места соответственно. Соседний Новосибирск оказался на 19 строчке рейтинга.

Отметим, что согласно данным опроса, омичи все же винят в загрязненности города самих себя, а не коммунальные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU