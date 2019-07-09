2019-07-09T13:00:50+03:00
Происшествия

В Омске из-за сильного дождя затопило несколько улиц

Оттуда откачали 430 кубов воды
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за сильного дождя затопило несколько улицВ Омске из-за сильного дождя затопило несколько улицФото: vk.com
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Накануне в Омске прошел сильнейший ливень, после которого в городе затопило сразу несколько улиц. На них не было ливневок или и вовсе не справлялись, поэтому коммунальщикам пришлось откачивать воду с помощью машин с насосами.

Как рассказали в мэрии, сильнее всего затопило улицы: 4-я Железнодорожная, 5 Декабря, 8-я и 11-я Линия, Малиновского, Лаптева, Белозерова, Светлая, Бородина, проспект Менделеева. Воду там откачивали всю ночь, на некоторых улицах работы продолжили и ночью. Всего коммунальщики откачали больше 430 кубометров воды.

Однако погода в Омске пока не улучшилась, днем в городе снова прошел сильный дождь и в социальных сетях омичи уже пожаловались на затопленную улицу Дмитриева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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