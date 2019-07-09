СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-09T12:24:34+03:00

Омичи снова жалуются на запах газа по всему городу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В социальных сетях омичи вновь пожаловались на сильный запах газа. Особенно сильно пахнет в городке Нефтяников – омичам приходится закрывать окна и двери, чтобы не надышаться вредными веществами.

Однако жители и других районов города почувствовали резкий химический запах. Так омичи пожаловались, что пахнет на улице Лермонтова и в центре города. Жительница одного из домов по улице Маркса сообщила, что в их районе чем-то химическим воняет уже второй день.

Напомним, жители города с периодичностью жалуются на неприятный запах. Только его источник экологам не всегда удается найти. Например, на минувших выходных омичей травило предприятие ООО «Астра» на проспекте Губкина. Но пока компанию никак не оштрафовали, а омичи продолжают дышать вредными выбросами.

ИСТОЧНИК KP.RU