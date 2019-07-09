2019-07-09T11:56:32+03:00
Общество

Омич обворовывал машины, а затем поджигал их

Ему может грозить 5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич обворовывал машины, а затем поджигал ихОмич обворовывал машины, а затем поджигал ихФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Автовладелец оставил свою машину марки «Шевроле» вечером во дворе своего дома на улице 20 партсъезда в городке Нефтяников. Рано утром он выглянул в окно и увидел, что его автомобиль горит. Как оперативно выяснили следователи, машину кто-то поджег.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в уничтожении чужого имущества. Мужчину, ранее неоднократно судимого за кражи, оперативники задержали на съемной квартире на ул. Нефтезаводской, - рассказали в полиции.

Оказалось, 22-летний омич возвращался из кафе, заметил иномарку, разбил стекло и вытащил из машины видеорегистратор, магнитолу и аккумулятор. Затем, чтобы скрыть улики, он поджег машину. Позже полицейские выяснили, что он причастен к еще одной краже и поджогу – машины «ВАЗ». Общий ущерб владельцам оценивается в больше 300 тысяч рублей. Сейчас на омича завели два уголовных дела, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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