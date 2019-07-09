В Омске бизнесмен лишился 255 тысяч, решив постелить пол

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-09T09:51:18+03:00

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В полицию обратился 37-летний владелец фитнес-клуба. Он рассказал стражам порядка, что у него украли крупную сумму денег – 255 тысяч рублей. Предприниматель хотел заменить в зале напольное покрытие и обратился в фирму, которую нашел в интернете. С администратором там он обговорил условия заказа, получил по электронной почте договор и перевел на счет фирмы деньги.

Как рассказали в пресс-службе полиции, заказанные материалы в назначенный день предпринимателю никто не привез. Он попытался связаться с администратором магазина, однако все номера были недоступны. Спустя некоторое время мужчина все же дозвонился по другому телефону, но там ему сказали, что в базе данных его заказа нет. После этого мужчина понял, что его обманули.

Мошенников пока не нашли, но на них завели уголовное дело. Обманщикам может грозить до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU