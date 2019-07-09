СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-09T09:21:41+03:00

В Омске в двух округах отключат холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Омске будут проводить работы по врезке нового трубопровода для обеспечения водой жителей микрорайона «Амурский-2». Из-за работ в части Центрального округа отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе водоканала, холодной воды с 11 часов и до конца дня не будет по следующим адресам:

- Жилые дома: ул. Сибмисовская, 12, 14; ул. Краснознаменная, 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 21, 23, 21а, 21б, 21в, 23/1, 25, 25к1, 24, 22, 20, 26к1, 26к2, 26/3, 26к4, 26к5; ул. 1-й Квартал, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Донецкая, 1; ул. Завертяева, 31, 27, 23 к3, 23к4; ул. Каховская, 5; ул. Завертяева, 9к25, 9к23, 9к21, 9к22, 9к15, 9к19, 9к18, 9к17, 9к16; ул. Стороженко, 25к11, 25к9, 25к7, 25к5, 25к3, 25к1, 21к1.

- Административные и торговые здания по адресам: ул. Сибмисовская, 1, 1б, 9; ул. Завертяева, 25, 28, 29, 30, 32,32к3, 32к1; ул. Краснознаменная, 3, 3а, 26; поселки Степной и Загородный, котельные поселков Степной, Загородный и 1-й Кирпичный.

Также ремонтные работы сегодня будут проводить на Левом берегу. Холодную воду отключат там с 9 до 20 часов по следующим адресам: ул. Дмитриева 13/3; ул. Конева, 30/1, 30/2, Торговый комплекс на ул. Конева 32/4.

ИСТОЧНИК KP.RU