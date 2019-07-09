2019-07-09T08:49:38+03:00
Происшествия

Пьяного водителя, сбившего ребенка в Омске, задержали росгвардейцы

Их вызвали местные жители, которые окружили сбежавшего мужчину
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяного водителя, сбившего ребенка в Омске, задержали росгвардейцыПьяного водителя, сбившего ребенка в Омске, задержали росгвардейцыФото: Росгвардия по Омской области
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Страшная авария случилась накануне вечером. Пьяный водитель на машине «ВАЗ» сбил маленького 10-летнего мальчика, который хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Оказалось, что 61-летний водитель был сильно пьян, поэтому он и не заметил школьника, выскочившего на дорогу.

Однако после аварии мужчина не поспешил оказать помощь ребенку, а попросту уехал. Как стало известно, догнать его смог неравнодушный водитель «Камаза». Он позвонил в полицию и сообщил о том, что мужчина попытался скрыться. К приезду росгвардейцев прохожие, которые были свидетелями аварии, окружили машину мужчины и не давали ему уехать. Росгвардейцы передали его экипажу ГИБДД.

- 10-летнего мальчик получил серьезные травмы ребер и открытый перелом ноги. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

До последнего пьяный водитель отрицал свою причастность к аварии, а повреждения на машине объяснял тем, что въехал в дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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