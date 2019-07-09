Предприниматель в Омске захватил участок земли, по которому пройдет новая дорога на Левобережье

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-09T08:32:04+03:00

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На аппаратном совещании у губернатора Омской области накануне обсуждалось строительство дороги-дублера улицы 70 лет Октября на Левом берегу. Напомним, в общей сложности дорогу построят за 903 миллиона рублей, дорогу протяженностью 4,3 километра планируют сдать к декабрю 2020 года. Подрядчик уже приступил к работам, однако без сложностей не обошлось.

Оказалось, что проблема там связана с одним из участком земли – его захватил владелец частной котельной. На земле, по которой должна пройти дорога сейчас стоят емкости для топлива котельной, которые предприниматель не хочет перемещать. При этом у него нет никаких документов на этот участок. Губернатор назвал эту ситуацию захватом земли.

- Если кто-то будет рэкетировать власть, так дело не пойдёт. Сидят незаконно на муниципальной земле, пользуются ею. Они же не оформляли с вами договора аренды, не платили? Тогда это незаконное обогащение. Предъявляйте им это. Детально разберитесь во всех обстоятельствах ситуации совместно с Министерством региональной безопасности. Я беру этот вопрос на свой контроль. И правоохранительные органы тоже, - отметил Губернатор Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU