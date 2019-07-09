2019-07-09T07:48:14+03:00
Происшествия

В Омской области мужчина убил знакомого на пикнике

Истекающего кровью мужчину нашли прохожие
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области мужчина убил знакомого на пикникеВ Омской области мужчина убил знакомого на пикникеФото: Иван ВИСЛОВ
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Все произошло в поселке Речной в Омской области. Случайные прохожие нашли ночью в лесополосе истекающего кровью мужчину. Ему вызвали скорую, но приехавшие медики уже ничем не смогли помочь мужчине – он скончался от сильной кровопотери.

Как сообщили в следственном комитете, 36-летнего местного жителя убил его 37-летний знакомый. Мужчины поехали на пикник в лес рядом с поселковой школой. Там они выпили и сильно поругались. Во время ссоры один из мужчин схватился за нож и ударил им своего знакомого в грудь.

Оказалось, что 37-летний мужчина уже был судим. Сейчас на него завели уголовное дело, и заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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