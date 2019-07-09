2019-07-09T06:54:55+03:00
Происшествия

В Омской области выпал град размером с вишню

У многих садоводов уничтожен урожай [фото]
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В Омской области выпал град размером с вишнюВ Омской области выпал град размером с вишнюФото: vk.com
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В социальных сетях омичи поделились фотографиями настоящей бури, которая прошла по северу Омской области. И если в Омске жители города наблюдали только сильную грозу и ветер, то в Седельниковском районе выпал град. Местные жители рассказывают, что некоторые градины были размером с крупную вишню. Садоводы сокрушаются, что таким градом им помяло или и вовсе уничтожило весь урожай.

Некоторым пришлось расчищать град лопатой Фото: vk.com

Некоторым пришлось расчищать град лопатойФото: vk.com

Также град прошел накануне и в Тюкалинском и Колосовском районах. Там град был не таким крупным, однако его выпало так много, что местным жителям приходилось чистить дорожки и подходы к дому лопатой. Также в комментариях к фотографиям омичи отметили, что наблюдали такой же сильный град в Таре и в Исилькульском районе.

Многие лишились урожая Фото: vk.com

Многие лишились урожаяФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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