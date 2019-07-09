2019-07-09T05:00:33+03:00
Общество

«Это наша ошибка - учителя наказаны»: В омской школе, где детям включили фильм ужасов, рассказали о скандале

После шумихи учебное заведение проверит Минобр
Станислав МУХИН
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Дети после просмотра не могли уснуть.Дети после просмотра не могли уснуть.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Скандал грянул в частной школе Омска, куда родители в основном отдают детей на летние каникула. Выяснилось, что один из учителей включил ребятишкам от 6 до 14 лет фильм ужасов "Кукла" с возрастным цензом "16+". После этого у некоторых появились страхи. Родители обратились в прокуратуру, так как считают: детям причинен моральный вред.

Педагоги получили выговор и лишены премии. К тому же учебное заведение проверит минобразования. В школе для "Комсомолки" уже прокомментировали скандал.

- Признаем, что не стоило этого делать. У нас есть картотека кино, которое можно показывать. Это наша ошибка. Педагоги наказаны: получили выговор и лишены премии, - декан факультета дополнительного образования частной школы Елена Батыршина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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