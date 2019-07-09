2019-07-09T04:35:54+03:00
Происшествия

Пьяный омич в Нефтяниках сбил 10-летнего мальчика

Ребенка увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич в Нефтяниках сбил 10-летнего мальчикаПьяный омич в Нефтяниках сбил 10-летнего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло на проспекте Мира в районе остановки «поселок Юбилейный». Авария случилась около восьми часов. 61-летний водитель на машине «ВАЗ-2108» ехал по проспекту Мира и в районе дома № 163 он сбил мальчика. 10-летний ребенок хотел перебежать дорогу, однако не рассчитал своих сил и не успел. А водитель по каким-то причинам не успел затормозить.

- В результате ДТП пешеход, мальчик 2009 г.р. доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в полиции.

Известно, что водитель был пьян. Возможно, именно поэтому он не заметил мальчика на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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