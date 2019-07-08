«Против нас настроили всех родителей» - руководство омской школы, показавшей детям фильм ужасов

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-08T14:45:57+03:00

Изменить размер текста: A A

История произошла в частной омской школе - многопрофильной академией непрерывного образования, сокращенно «МАНО». Туда детишек родители приводили на лето, чтобы они занимались и не болтались во дворах, пока родители на работе. Однако одно из занятий прошло там не по плану – поход в музей сорвался из-за дождя, а учитель быстро нашла необычный выход. Она решила показать детям в возрасте от 6 до 14 лет фильм ужасов «Кукла». Ей показалось название фильма вполне детским.

После этого малыши пришли домой и пожаловались родителям – многие не могли уснуть, настолько дети были под впечатлением от ужастика. Один из родителей пожаловался в социальных сетях и отметил, что такие фильмы в школах показывать недопустимо. «Комсомолке» удалось связаться со школой, где рассказали, что учителя уже лишили премии и провели беседу. Однако родители на этом останавливаться не хотят. Родитель, ребенок которого напугался, решил бороться коллективно.

- Утром после случившегося он встречал других родителей у нашего здания и пытался их организовать против нас, - рассказала нам декан факультета дополнительного образования школы «МАНО» Елена Батыршина. - Ему удалось переубедить и перетянуть на свою сторону маму еще одного ребенка, у которой изначально была другая позиция.

Сейчас известно, что родители уже написали коллективную жалобу в министерство образования и школу проверят.

ИСТОЧНИК KP.RU