Умственно-отсталый омич убил отца из-за стакана водки

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-08T14:22:03+03:00

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Все произошло в селе Пушкино в Омской области. В одном из домов полицейские там нашли труп 56-летнего мужчины. Как выяснили следователи, мужчину убил его 31-летний сын.

В пресс-службе следственного комитета рассказали, что отец с сыном вместе выпивали. В конце застолья отец попросил сына налить ему еще водки, однако сын на такую просьбу отреагировал агрессивно. Последний стакан водки он хотел оставить себе на утро, чтобы похмелиться. Между отцом и сыном произошла ссора, и сын до смерти избил отца.

Известно, что 31-летний омич умственно отсталый. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Сына на время следствия оставили под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU