В пожаре в Калачинске из огня спасли 17 человек

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-08T13:35:23+03:00

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Страшный пожар случился в одной из многоэтажек в городе Калачинск в Омской области. Пожар начался на одном из балконов, а затем пламя перекинулось на соседние. Жильцы дома не сразу заметили возгорание, поэтому, когда они позвонили в пожарную службу, подъезд и все в округе было охвачено дымом.

Прибывшим пожарным пришлось выводить жильцов дома в кислородных масках. Так спасатели вывели из дома 17 человек. Как рассказали в пресс-службе МЧС, пожар удалось потушить за час с небольшим после сообщения о возгорании. На месте работали 4 единицы техники и 9 пожарных. Причина возгорания пока неизвестна, ее будут устанавливать следователи. Пострадавших и погибших в пожаре нет.

ИСТОЧНИК KP.RU