Минобразования проверит омскую школу, в которой учитель показала детям фильм ужасов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-08T12:34:01+03:00

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Напомним, все произошло в одной из частных школ Омска - многопрофильной академией непрерывного образования, сокращенно «МАНО». На лето для детей там открыли учебные классы, родители оставляют там своих чад, чтобы они не бездельничали дома – в школе с маленькими омичами весь день заняты педагоги.

Только, как оказалось, не всегда такие занятия идут на пользу детям. Недавно один из родителей рассказал о вопиющем случае – учитель на одном из занятий показала детям от 6 до 14 лет фильм-триллер «Кукла». После этого один из родителей обратился в прокуратуру, а педагога лишили премии. Сейчас выяснилось, что в департамент образования уже от нескольких родителей поступила коллективная жалоба.

- В департамент по надзору и контролю в сфере образования поступило коллективное обращение. Сейчас вопрос изучается, в рамках полномочий и по согласованию с прокуратурой будет решаться вопрос о проведении внеплановой проверки учреждения, - рассказали в пресс-службе министерства образования.

По всей видимости, сейчас частную школу ждут многочисленные проверки, а родители надеются, что виновные будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU