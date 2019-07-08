2019-07-08T11:30:37+03:00
Общество

В Омской области вновь объявили штормовое предупреждение

Ожидается гроза и сильный ветер
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области вновь объявили штормовое предупреждениеВ Омской области вновь объявили штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики вновь пугают омичей штормовым ветром и грозой. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Омской области во второй половине дня 8 июля и 9 июля местами по области и в городе ожидается дождь, гроза. Также синоптики прогнозируют ветер порывами 19-24 м/с и град.

В МЧС омичей предупреждают о возможных последствиях такого сильного ветра и грозы. Спасатели не рекомендуют автомобилистам оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Дома во время грозы лучше закрыть окна и двери, выключить электроприборы, а также убрать с балконов вещи, которые при падении могут нанести травмы людям. Если гроза застала вас на улице, то лучше переждать ее в любом торговом центре или магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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