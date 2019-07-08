2019-07-08T10:42:33+03:00
Происшествия

В Омске дерево рухнуло на детскую площадку

Его с корнями вырвало ветром [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске дерево рухнуло на детскую площадкуВ Омске дерево рухнуло на детскую площадкуФото: vk.com
Изменить размер текста:

Все произошло в Чкаловском поселке накануне ночью, когда по Омску прошелся штормовой ветер с грозой. В одном из дворов там упало огромное старое дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Дерево рухнуло прямо на детскую площадку, к которой теперь у местных жителей нет доступа.

Жители дома стали обращаться в управляющую компанию, однако упавшее дерево так и не убрали. Как сообщают жильцы близлежащих домов, таких больших деревьев во дворе еще много. Они опасаются, что деревья при сильном ветре могут привести к трагедии. В этот раз все обошлось, дерево упало тогда, когда на площадке никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске «ЗИЛ» протаранил четыре машины
В Омске массовый отказ от оплаты «мусорных» квитанций оказался фальшивым
Вернем честно заработанное
ТК ЧЕРЛАКСКИЙ ищет сотрудников
Сердечно-сосудистые хирурги стали мобильными
В Омской области вновь объявили штормовое предупреждение
Подготовка города к зиме – главная задача энергетиков!
Омич, угнавший катафалк, угодил на нем в кювет через 50 метров
Родственники омички потратили ее материнский капитал себе на квартиру
Нужно ли вести ребенка к стоматологу, когда временные зубы начинают сменяться на постоянные?
«Ростелеком» приглашает омских предпринимателей на «Бизнес Драйв»
Все включено: как жить в отпуске без телевизора (спойлер: никак)
В Омске из-за ремонта перекроют две улицы в Октябрьском округе
Мэрия: омский тротуар, упирающийся в теплотрассу, еще не закончили
Омичка отдала мошенникам 700 тысяч в обмен на обещанную компенсацию за таблетки для похудения
В Омске ищут пропавшего 83-летнего пенсионера
В Омск на этой неделе придут жара и грозы
На трассе под Омском машина улетела в кювет и перевернулась
Стало известно, какая фирма травила выбросами омичей на выходных
В Омской области град размером с черешню побил все огороды
В Омске построили тротуар, упирающийся в теплотрассу