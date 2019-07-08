В Омске дерево рухнуло на детскую площадку

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-08T10:42:33+03:00

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Все произошло в Чкаловском поселке накануне ночью, когда по Омску прошелся штормовой ветер с грозой. В одном из дворов там упало огромное старое дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. Дерево рухнуло прямо на детскую площадку, к которой теперь у местных жителей нет доступа.

Жители дома стали обращаться в управляющую компанию, однако упавшее дерево так и не убрали. Как сообщают жильцы близлежащих домов, таких больших деревьев во дворе еще много. Они опасаются, что деревья при сильном ветре могут привести к трагедии. В этот раз все обошлось, дерево упало тогда, когда на площадке никого не было.

ИСТОЧНИК KP.RU