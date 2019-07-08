СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-08T10:20:09+03:00

Омич, угнавший катафалк, угодил на нем в кювет через 50 метров Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло в Исилькульском районе Омской области. Полицейский патруль на одной из улиц города заметил застрявший в кювете «УАЗ-374195» с надписью «прощальный кортеж». Он отъехал всего на 50 метров от офиса похоронной службы. Полицейские подошли к машине, чтобы проверить ее, однако оказалось, что водитель там спит – он был сильно пьян.

- Доставленный в отдел полиции 25-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, рассказал сотрудникам полиции, что является разнорабочим указанной организации. Возвращался поздно ночью домой и, проходя мимо своей работы, вспомнил, что видел, куда водитель вечером прятал ключи от «УАЗа». Решил доехать до дома, - рассказали в полиции.

На молодого человека завели уголовное дело, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU