Родственники омички потратили ее материнский капитал себе на квартиру

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-08T09:19:49+03:00

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Возмущенная от несправедливости омичка обратилась в прокуратуру. Она узнала, что ее бывший муж и свекровь потратили деньги материнского капитала без ее согласия, к тому же они не выделили в купленной квартире доли ребенку.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, жалобу женщины проверили. Оказалось, что родственники омички незаконно воспользовались деньгами, погасив ими кредит на свою квартиру. Однако женщина не подписывала никаких бумаг и не давала согласия на покупку жилья. После полного погашения долга родственники омички даже не стали вписывать ребенка в квартиру.

По решению суда родственники теперь должны вернуть 365 тысяч рублей в Пенсионный фонд. Деньгами теперь сможет воспользоваться сама женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU