В Омске из-за ремонта перекроют две улицы в Октябрьском округе

СЕГОДНЯ 08:37 2019-07-08T08:37:32+03:00

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В Омске сейчас активно ведется ремонт дорог практически во всем городе. В основном работы проводят в ночью время, однако автомобилистов предупреждают об ограничении движения. Как сообщили в мэрии, в ближайшие дни перекроют две улицы в Октябрьском округе Омска:

- улицу 1-й Разъезд (на участке дороги от улицы 3-й Транспортной до улицы 16-й военный городок);

- улице Барабинской (от остановки общественного транспорта «Бетонный завод» до остановки общественного транспорта «ЗТУ»).

На этих улицах будут ремонтировать железнодорожные переезды. Из-за работ там будет закрыта одна полоса в период времени с 00.00 до 06.00 с 9 по 13 июля. На подъезде к улицам установят специальные знаки, предупреждающие о работах.

ИСТОЧНИК KP.RU