В Омске из-за ремонта перекроют две улицы в Октябрьском округе
В Омске сейчас активно ведется ремонт дорог практически во всем городе. В основном работы проводят в ночью время, однако автомобилистов предупреждают об ограничении движения. Как сообщили в мэрии, в ближайшие дни перекроют две улицы в Октябрьском округе Омска:
- улицу 1-й Разъезд (на участке дороги от улицы 3-й Транспортной до улицы 16-й военный городок);
- улице Барабинской (от остановки общественного транспорта «Бетонный завод» до остановки общественного транспорта «ЗТУ»).
На этих улицах будут ремонтировать железнодорожные переезды. Из-за работ там будет закрыта одна полоса в период времени с 00.00 до 06.00 с 9 по 13 июля. На подъезде к улицам установят специальные знаки, предупреждающие о работах.
ИСТОЧНИК KP.RU