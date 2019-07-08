Омичка отдала мошенникам 700 тысяч в обмен на обещанную компенсацию за таблетки для похудения

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-08T07:53:16+03:00

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Омичка недавно покупала препараты для похудения у одной фирмы. Спустя некоторое время ей позвонил мужчина, представившийся полицейским, и рассказал женщине, что ей положена компенсация, потому что фирма, где она покупала таблетки, мошенническая. Компенсация была немаленькая – женщине пообещали 4 миллиона рублей.

- В течение месяца ей также звонили, якобы, адвокат, представитель банка и инкассаторской службы. По их указаниям потерпевшая перевела на различные счета в общей сложности около 725 000 рублей, при этом даже оформила несколько кредитов на себя и своего супруга, - рассказали в полиции.

Так и не дождавшись компенсации, омичка пошла в полицию. Однако мошенников пока не нашли – на них завели уголовное дело, по которому им может грозить до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU